Észak-koreai válság: Trump kész bevetni nukleáris arzenálját

Napi - Tegnap 16:21 Külföld +

Boris Johnson brit külügyminiszter szerint az észak-koreai válságra adható katonai válaszlépések "egyike sem jó", mindenekelőtt azért, mert a phenjani rezsimnek megvan a lehetősége dél-koreaiak tömegeinek elpusztítására, Kína viszont többet is tehetne Észak-Korea megfékezése végett. Theresa May brit miniszterelnök szerint is fokozni kell a…