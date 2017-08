Kurd lányok űzik ki az Iszlám Államot szíriai fővárosából

Privátbankár - Ma 06:07 Gazdaság +

Két hónapja zajlik a szíriai Rakka városának ostroma, és gyorsabban halad, mint korábbban az iraki Moszulé. Itt a kurdok a fő harcoló elő, azon belül is kitüntetett szerepet kap a női szakasz, ők most nyilatkoztak is a harcok állásáról. Közben az ország középső részén az orosz vezetésű szír erők dunántúlnyi területet foglaltak vissza.