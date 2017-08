Jelentősen drágulhat karácsonyig a vaj, a tejföl és a tejszín

Napi - Ma 14:41 Gazdaság +

Az elmúlt hónapokban a nőni kezdett a vaj és a tejszín ára a boltokban. Várhatóan a tejfölért is érdemben többet kell majd adni. Jó hír is van: a tej ára ugyanis csak lassan emelkedik, sőt ismét megjelentek a boltokban a szuperolcsó szlovák uht tejek is.