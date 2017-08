Terrorcselekménnyel vádolják meg a Teréz körúti robbantót

Várhatóan terrorcselekmény előkészületével is meggyanúsítják a Teréz körúti robbantás feltételezett elkövetőjét; így amennyiben P. Lászlót elítéli a bíróság, húsz év helyett akár életfogytiglan tartó büntetést is kaphat - írja a pénteki Magyar Idők.

A Központi Nyomozó Főügyészség már terrorcselekmény előkészületének bűntettével is gyanúsítja a szeptemberi Teréz körúti robbantás feltételezett elkövetőjét. Egy millió eurót kívánt a Belügyminisztériumtól további robbantások elkövetésével fenyegetve megszerezni - írja közleményében a vádhatóság.

Keresztes Imre közleményében azt írta: a gyanúsított egymillió eurót kívánt a Belügyminisztériumtól további robbantások elkövetésével fenyegetve megszerezni. A két rendőrt megsebesítő robbantással összefüggésben a főügyész rögzítette: a főügyészség azzal is kiegészítette tényállást, hogy a férfi meg akarta szerezni a járőrök szolgálati…

Várhatóan terrorcselekmény előkészületével is meggyanúsítják a Teréz körúti robbantás feltételezett elkövetőjét, P. Lászlót. Így, ha elítélik, 20 év helyett akár életfogytig tartó büntetést is kaphat – írja a Magyar Idők. A lap úgy tudja, pénteken folytatódik a robbantó kihallgatása. Ezt az ügyvédje, Szikinger István is megerősítette. P. Lászlót