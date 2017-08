Kína megszorongatja Észak-Koreát

Privátbankár - Ma 06:07 Külföld +

Az elmúlt hónapokban Donald Trump többször is hiányolta, hogy Kína nem tesz meg mindent Észak-Korea gazdasági ellehetetlenítése érdekében, hogy ezáltal rászorítsák az országot a nukleáris leszerelésre. Kína azonban nagyon is sokat tett, amint azt adatok is mutatják, Észak-Korea pedig máris bajban: hadserege rossz állapotban.