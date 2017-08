Kép: Ilyen a megújult 1000 forintos bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét - most az 1000 forintos címlet megújítására kerül sor.

Az MNB egy interaktív ábrán mutatja be az új 1000 forintos bankjegyet, amely holnaptól válik törvényes fizetőeszközzé, és majd 2018 márciusában kerül forgalomba. Az MNB oldalán egy interaktív ábrán mutatja be az új 1000 forintost...

Az ezer forintos bankjegy megújításával folytatódik a forint bankjegyek megújítása – jelentette be Gerhardt Ferenc, a jegybank alelnöke.

Ma mutatták be az új, korszerűbb, még nehezebben hamisítható ezerforintos bankjegyet, amelyet jövő márciustól vezetnek be. A régi ezresek jövő októberig maradnak forgalomban – jelentette be sajtótájékoztatóján az MNB. Bár az új ezres hivatalosan már holnaptól hivatalos fizetőeszköznek számít, de a készpénzforgalomban csak jövő…