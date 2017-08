Terrortámadás történt Barcelonában – tucatnyi halott is lehet

Kisteherautó hajtott gyalogosok közé Barcelona központjában csütörtök délután. Az áldozatok pontos számát még nem lehet tudni, sajtóhírek 13 halottról számoltak be. A rendőrség terrortámadásnak minősítette a történteket. A járdára felhajtó furgon vezetője a helyszínről gyalog elmenekült és behatolt egy közeli török étterembe, ahol…

