Magyar sérültje is van a barcelonai terrortámadásnak

Van egy magyar sérültje a csütörtöki barcelonai támadásnak, egy nő könnyebben megsérült, de már el is hagyhatta a kórházat - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján.

A külügyminisztérium bejelentése szerint a magyar nő már el is hagyhatta a kórházat.

Egy magyar nő sérült meg a terrortámadásban. A csütörtöki barcelonai támadásnak egy magyar sérültje is van: egy nő könnyebben megsérült, de már el is hagyhatta a kórházat – nyilatkozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján. Azt is elmondta, hogy szerencsére…