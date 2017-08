2 millióval többért lehet eladni a lakást, ha van benne klíma

Privátbankár - Ma 14:38 Gazdaság +

Idén nyáron több hőhullám is izzasztotta a magyar lakosságot, a "szokatlanul meleg nyár" egyre inkább megszokottá válik - ennek megfelelően azok is elkezdték tervezgetni a klíma otthoni beszerelését, akik eddig nem is gondoltak rá. A lakásvásárlásnál is egyre fontosabb szempont, hogy van-e légkondi az ingatlanban - mennyit dob az árakon a…