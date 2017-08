Lemondana II. Erzsébet?

Szenzációként tálalta a The Mail On Sunday című vasárnapi brit bulvárlap a hírt, miszerint II. Erzsébet – férjéhez, Fülöp herceghez hasonlóan – „nyugdíjba vonul”, azaz lemond hivatalos uralkodói teendőiről, s bár névleg az Egyesült Királyság királynője marad, fia, Károly tölti be a régens szerepét, vagyis hivatalosan a walesi herceg lesz az ország