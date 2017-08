Gáspár Bea: Győző antidepresszánsokon él, hasznavehetetlen

Tervekkel tele fejezte be a Konyhafőnök VIP versenyét, a győzelemmel nagy esélyt kapott, hogy végre a saját lábára álljon, de Gáspár Bea álmai a Győzike körüli botrányok miatt szertefoszlottak.

Önerőből érte el mindazt, amit a Konyhafőnök VIPben elkönyvelhetett, de a körülöttük zajló felfordulás miatt arról már lemaradt, hogy ennek igazán örülni is tudjon, írja a Best magazin. Megnyerte a műsort, sok terve és célja volt a későbbiekre, de ezek mind mentek is a levesbe, miután kirobbant a férje körül a botrány. A helyzetet bonyolította,…