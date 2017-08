A nagy hálapénz-lista: ennyit kaszálnak a magyar orvosok

Pénzcentrum - Ma 11:30 Egészség +

A hálapénz a magyar egészségügy szerves része. Annak ellenére is így van, hogy a magyar orvosok 33 százaléka teljes mértékben elutasítja a paraszolvenciát, és nem is fogad el hálapénzt. Egy szülésért akár 130-150 ezret is fizethetünk...