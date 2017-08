Intim titkok derültek ki Diana hercegnőről

Diana magánéletének legintimebb részletei kerültek nyilvánosságra a walesi hercegnő halálának közelgő huszadik évfordulója alkalmából vasárnap este bemutatott dokumentumfilmben, amelyet sokak felháborodása ellenére sugárzott a Channel 4 brit televízió. A műsorhoz felhasznált videofelvételek most először voltak láthatók a…

Aki nem a férje, Károly brit trónörökös volt. Egy testőr volt a szerelme, halálának pedig Diana szerint köze volt a viszonyukhoz. Erről beszél a most nyilvánosságra került felvételeken.

A most bemutatott dokumentumfilmben felhasznált felvételek most először voltak láthatók.

A Diana: In Her Own Words (Diana a saját szavaival) már a bemutatója előtt vihart kavart Nagy-Britanniában. A dokumentumfilmhez felhasznált felvételek 1992-1993-ban készültek, miután Károly brit trónörökös és felesége, Diana bejelentették különválásukat. Magánéleti gondjai mélypontján a walesi hercegnő titokban beszédtanárt fogadott,…