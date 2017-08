Még várni kell a teljes szlovák-magyar megbékélésre

Dehir - Tegnap 11:00 Belföld +

Németh Zsolt a Békés megyei Tótkomlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kifejtette, a kitelepítettek magyarországi kárpótlása “még lóg a levegőben”, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok még a tennivaló. A politikus szólt arról is, hogy napjainkban is vannak, akik “a problémák…