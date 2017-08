Három büntetőeljárás indult a BKK e-jegyrendszerével kapcsolatban

Operatív nyomozás is indult.

Három büntetőeljárást folytat az ügyben csak a Nemzeti Nyomozó Iroda. Továbbra is nyomoznak például a 18 éves etikus hacker ellen is. De operatív nyomozás is indult a BKK és a T-Systems honlapját ért túlterheléses támadás miatt.