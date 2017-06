Budapest vagy vidék: hol a legjobb lakni Magyarországon?

Privátbankár - Ma 18:02 Gazdaság +

Tavalyhoz hasonlóan idén is az I. és V. kerületetekben a legjobb lakni, de élmezőnyben van továbbra is a VI., II., és XII., is a fővárosban. A vidéki nagyvárosoknál változás történt 2016-hoz képest, idén Veszprémben, Szekszárdon és Egerben a legkellemesebb lakni. Ha ezt összevetjük a lakásárakkal, akkor nem meglepő módon hasonló rangsort…