Terrortámadás történt Londonban, halottak

Éjjel újabb terrorcselekmény történt, most Londonban. A London hídon (London Bridge) egy fehér furgon nagy sebességgel felhajtott a járdára és több gyalogost elütött, majd a járműből szemtanúk beszámolója szerint három vagy négy ember kiugrott és késsel támadt a járókelőkre a közeli piac környékén. A Scotland Yard ma hajnalban hivatalosan…

