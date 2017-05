Sem Hajdú Péter, sem Sarka Kata nem adta be újra a válókeresetet, és két sikertelen próbálkozás után jelenleg egyikük sem sietteti a hivatalos szakítást és kenyértörést. Az egykori szerelmeseket még az sem zavarja, hogy már mindkettőjüknek új párja van.

Bár elvileg Hajdú Péter és Sarka Kata is elfogadta, hogy házasságuk menthetetlen, mégsem képesek elválni.

Szűkszavúan, de több fronton is cáfolta Sarka Kata azt a szerdán megjelent bulvárcímlapot, miszerint "Mégsem válnak Hajdúék". Kata élő bejelentkezésében is kiemelte, hogy hazugság, ami a cikkben szerepel, és a Ripost Facebook oldalára is kommentelt. "Hazugság a velünk kapcsolatos összes állítás! Felháborító!" - írta. A cikkben egyébként…