Jön az azonnali utalás: versenytársat kapnak a magyar bankkártyák

Trademagazin - Ma 10:28 Gazdaság +

A tervek szerint 2019. július 1-től jöhet az azonnali átutalás Magyarországon. A komplex pénzforgalmi fejlesztés alapjaiban változtathatja meg a mindennapjainkat. Az új rendszer a jövőben számos élethelyzetében helyettesítheti a készpénzt, The post 2019-től jöhet az azonnali utalás appeared first on Trade magazin.