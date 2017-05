Meghíztak a lakástakarékok

Jelentős növekedésről számoltak be a magyarországi lakás-takarékpénztárak. Tavaly az új szerződéses összeg és a hitelkihelyezés is bővült, és idén is növekedést terveznek mindkét területen. Egyre több ügyfél igyekszik teljes mértékben kihasználni az állami támogatást.