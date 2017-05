Veszélyben a miniszterelnöki elképzelés

Privátbankár - Ma 14:48 Gazdaság +

Theresa May brit miniszterelnök abban a biztos tudatban írt ki soron kívüli parlamenti választásokat, hogy a közvélemény-kutatók által jelzett óriási előnyét parlamenti helyekre váltsa. Lehet, hogy végül nem jön be az elképzelés, az előny gyorsan fogyatkozik, persze ebben nem kis szerepe van a kampányban elkövetett hibáknak is.