Ajánlatot tettek az FHB részvényekre

Privátbankár - Ma 11:00 Pénzügy +

A Takarékbank megtette kötelező vételi ajánlatát az FHB részvényeire 533 forintért. A befektetők többre számítottak, esik is az ár. A Konzumnál is tranzakció zajlott, de nehéz követni a több Konzum nevű céget, mindenesetre amelyik a tőzsdén van, ma is emelkedik. Esik viszont a Mol és a Richter.