Súlyos betegséggel küzd a Karthago alapítója

18 éve rendszeresen sportol Szigeti Ferenc, hetente háromszor is eljár edzeni, a télen felszedett kilók most mégsem akartak eltűnni. A Karthago gitárosa ezért orvoshoz fordult, ahol kiderült, baj van a pajzsmirigyével, göböket találtak rajta, amely megakadályozza a mirigy rendes működését, de akár szívbetegséget is okozhat – mondta el a…