Öngyilkos merénylők robbantották fel magukat egy buszmegállónál, halottak

Csongrád megye, Manchester - Gyerekkoncerten robbantotta fel magát egy öngyilkos merénylő hétfő éjszaka Manchesterben. A város közelében tanító Mária tanítványai között halott és súlyosan sérült diák is van. Kint élő magyarok arról számoltak be, hogy még tegnap is nehezen lehetett közlekedni a városban.