13 év, több száz halott: Véres terrortámadások Európában

Propeller - Ma 08:12 Külföld +

59 sérültje és eddig 22 halottja van annak a robbantásnak, ami hétfő este szakította félbe Ariana Grande popsztár koncertjét Manchesterben. A fiatal énekesnő Twitteren adott hangot fájdalmának egy kedd hajnalban megosztott üzenetben: broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande…