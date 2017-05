Trump eddigi legkellemetlenebb híre lehet, ha veje került az FBI-vizsgálat célkeresztjébe

A The Washington Post című lap pénteki információi szerint állítólag Donald Trump amerikai elnök egyik jelenlegi, magas rangú tanácsadója is a Trump-kampány és Oroszország közti vélt kapcsolatokkal foglalkozó FBI-vizsgálat célkeresztjébe került.

Időközben Trump veje is az FBI-vizsgálat célkeresztjébe került.

