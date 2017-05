Kiürül az ország? Rengetegen tervezik, hogy lelépnek

Egy nagyszabású kutatás arra jutott: százezres nagyságrendben készülnek komolyan elhagyni az országot a magyarok. Nem csak fiatalok, hanem középkorúak fejében is gyökeret vert a távozás gondolata - olyannyira, hogy nagyrészük már elkezdte a szervezést, pénzt költött nyelvtanulásra, tájékozódott a külföldi munkavállalás lehetőségeiről.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa által most publikált, 1500 fős reprezentatív felmérésben azt vizsgálták, kik és miért akarnak ideiglenesen vagy végleg elvándorolni Magyarországról. Nem a külföldön élők motivációit vizsgálta, hanem azokét, akik még itthon vannak, de elégedetlenek, ezért menni szeretnének.A…

Miközben évek óta komoly gondot okoz a magyar gazdaságnak az elvándorlás, a külföldi munkavállalás családokat szakít szét, egy most publikált nagyszabású kutatás szerint a folyamat nem ért véget - írja a Magyar Nemzet.

A fiatalok és a középkorúak jelentős hányada elvágyódik Magyarországról, sokan már szervezik is külföldre költözésüket.

Propeller - Ma 08:53 Belföld +

Magyarok újabb százezrei készülnek elhagyni az országot. A Magyar Nemzet egy most közzétett nagyszabású kutatásra hivatkozva azt írja: további 370 ezer ember vándorolhat ki néhány éven belül Nyugat-Európába. A KSH felmérése szerint a fiatalok és a középkorúak jelentős része már szervezi is külföldre költözését. Még ennél is többen vannak…