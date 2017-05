Zalában építik a jövő tesztpályáját

Az ipari forradalom léphet be a térségbe Orbán Viktor szerint a Zalaegerszegen létesítendő, önvezető autók tesztelését is szolgáló pálya révén. A miniszterelnök úgy véli, a beruházás bizonyítéka annak, hogy magyar erőforrásokból, uniós segítség nélkül is lehetséges világszínvonalú fejlesztés megvalósítása.