A 70 éves Susan Sarandon olyan dekoltázst mutatott, hogy belepirul, aki látja

Mondjuk a többi középkorú színésznő is látványos dekoltázsokkal vonulgatott.

Susan Sarandon életkorát lehetetlen megbecsülni. Csak a Wikipedia segít nekem is, amikor leírom, hogy 70 éves. A sztár ott van Cannes-ban, aktívan posztol az Instagramjára is: megmutatja, milyen kilátás nyílik a szobájából, hogyan szépítkezik, milyen magazinfotózáson jár, és azt is, milyen volt 1978-ban.