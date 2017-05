A legfontosabb lépések a Wanna Cry zsarolóvírus elkerüléséhez

444 - Tegnap 22:14 Színes +

A péntek óta 150 országban támadó WannaCry zsarolóvírushoz használt EternalBlue után egy másik titkos NSA-s kiberfegyvert, az EsteemAuditot is ellopták amerikai kémektől, és már árulják is a dark weben. Ez is a régebbi Windowsok biztonsági résein igyekszik bejutni a számítógépekbe. (FT)