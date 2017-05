Nikolics-parádé: két gól és gólpassz a szombati meccsen

Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Chicago Fire magyar válogatott csatára, a két gólt szerző, tizenegyest kiharcoló és gólpasszt is adó Nikolics Nemanja vezérletével 4–1-re győzött hazai pályán a Seattle Sounders ellen.

Ahogy az előző két mérkőzésen is, a zentai Nemanja Nikolić az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) a hétvégén kétszer is feliratkozott a góllővőlistára. A Chicago Fire magyar válogatott csatára a Seattle Sounders ellen 4:1-re megnyert mérkőzés során két gólt lőtt, kiharcolt egy tizenegyest és egy gólpasszt is kiosztott. A zentai játékos a 2