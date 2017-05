Döbbenetes dolog derült ki az Eurovízió nyerteséről, életmentő műtétre van szüksége

A portugál Salvador Sobral nyerte Amar Pelos Dois című dalával az Eurovíziós Dalfesztivált vasárnapra virradóra Kijevben. Pápai Joci az Origo című számmal, remek szerepléssel a nyolcadik lett. De ezeken kívül még sok remek dalt is hallhattunk azért. Most megnézhetjük az este legjobb képeit.

A 2017-es Eurovíziós Dalfesztivált zsűrijénél és közönségénél is osztatlan sikert aratatott a 27 éves portugál versenyző, aki a szavazás során mindvégig toronymagasan vezetett, majd könnyedén bezsebelte az első helyet. Salvador Sobral a testvére által írt Amar Pelos Dois – For The Both Of Us című dallal győzte meg tehetségéről…