Káosz: Több spanyol nagyvállalatot ért informatikai támadás

Privátbankár - Ma 12:32 Színes +

Zsarolóvírusos támadás érte több angliai kórház informatikai rendszerét. A kibertámadás globális szinten terjed és Magyarországra is elért, az áldozatok között hazai vállalatok is megtalálhatóak. A Kormányzati Eseménykezelő Központ szombaton riasztást adott ki. A vírus miatt a magyarországi kórházi ellátások egy része is veszélybe kerülhet, sőt le