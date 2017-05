Megúsztuk: leállt a világméretű kibervírus terjedése

Félelmetes tempóban terjed az a kibertámadás-sorozat, amely szinte az egész világot érinti. Több bankot megtámadtak, de kórházak is leálltak a támadás miatt. Magyarországra is elért a fertőzés, nálunk a Telenort támadták először.

Riasztást adott ki a WannaCry zsarolóvírus miatt a Kormányzati Eseménykezelő Központ. Mint írták, a zsarolóvírus terjedése kapcsán rövid időn belül, csaknem száz ország érintettségéről jelentek meg hírek, érintett Spanyolország, Nagy-Britannia, Ukrajna, Oroszország, India és Kína is.

Világszerte már 99 országot érint, és egyre csak tovább terjed az a péntek délután indult kibertámadás-sorozat, amely miatt az Egyesült Királyságban már kórházak rendszere is leállt, az intézményekben felfüggesztették a sürgősségi...

Valószínűleg kibertámadás érte pénteken több brit kórház informatikai és távközlési hálózatát. A jelek szerint más országokban is hasonló támadások történtek.

Tömegpusztító fegyverhez hasonlította több külföldi médium is azt a kibertámadást, amely állítólagosan Oroszországból indult útjára, és már tegnap este komoly galibákat okozott, de csak az éjszakai órákban fejtette ki igazi hatását. A jelentések szerint a WannaCypt0r nevű zsarolóvírustól senki sincs biztonságban, ennek is k...

A szakértők elmondták, hogy a vírus terjedésének kifulladása egy brit kiberbiztonsági szakembernek köszönhető, aki tíz dollárért regisztrálta próbaképpen a szokatlanul hosszú, 45 karakterből álló értelmetlen domainnevet (internetes azonosítót), amelyet - mint utólag kiderült - a rosszindulatú vírus kódjába épített be a számítógépes kalóz, hogy szük

