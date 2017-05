Görbicz Anita-megoldásáról beszél fél Európa

Még mindig a vasárnap esti győri Final Four győzelem ad témát sokaknak.

A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője után az Európai Kézilabda Szövetség tévéje megválasztotta a torna három legjobb játékosát, a kapusok legszebb védéseit és a legnagyszerűbb gólokat is.

Amellett, hogy a Győri Audi ETO KC hétvégén megnyerte a kézilabda Bajnokok Ligáját, még egy egyéni elismerést is begyűjthetnek az idei sorozatban. A Final Four legjobb játékosának címére jelölt ugyanis Görbicz Anita és az idei sorozat legértékesebb játékosa, Nycke Groot is. A Győri Audi ETO KC a hétvégén begyűjtötte harmadik Bajnokok…