U17-es Eb: döntetlennel folytatta szereplését a magyar csapat

A magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a skót csapattal a horvátországi U17-es Európa-bajnokság második fordulójában, így a Feröer-szigetek elleni keddi összecsapáson már döntetlennel is biztos negyeddöntős.

Az U17-es csapat Franciaország után Skócia ellen is hátrányba került, de most is talpra tudott állni az Európa-bajnokságon.