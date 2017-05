Feljelentés a zuglói szavazatvásárlások miatt

888 Ma 17:58 Belföld +

Várnai László a Civil Zugló Egyesület elnöke, zuglói önkormányzati képviselő korábban nyilvánosságra hozta, hogy értesülései szerint csalás történt a zuglói, időközi önkormányzati választáson. Szerdán feljelentést is tett az ügyben és többek között a 888.hu-nak is átadta azokat a hangfelvételeket, amelyeken több választópolgár is a…