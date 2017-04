A technológia sötét jövője, ahol Tom Hanks a szektavezér

Ha az égető társadalmi kérdéseket nem a szappanopera eszközeivel próbálja eladni, még jó film is lehetett volna A kör. A gonosz tech-óriásokról és az adatvédelmi krízisről szóló film így viszont hiába állította soraiba Emma Watsont és Tom Hankset, csak egy hatástalan Orwell-parafrázis lett belőle.

Origo Ma 18:28 Kultúra +

Jól indult a Harry Potter-sorozat utáni karrierje, de aztán hiába választott jó ízléssel rendezőket és projekteket, szinte mindegyiknek bukás lett a vége. A The Circle - A Kör is a félresikerült filmjei sorát gyarapítja, sekélyes és frusztráló módon vall az online világ térhódításáról, és ennek tetejébe még unalmas is. Tom Hanks nem tud kibontakozn