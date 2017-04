Hétmilliárdba kerül béremelés a BKV-nál

Inforádió Tegnap 15:47 Belföld +

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke úgy véli, akár az országban dolgozó külföldi tudósok távozásához is vezethet, ha nem sikerül rendezni a CEU körül kirobbant konfliktust. Lovász László az InfoRádió Aréna című műsorában azt is elmondta, kulcsfontosságú a magyar szakemberek itthon tartása is.