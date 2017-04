Erőművi termelést segítő gazdák

Mintegy 3,5 milliárd forint pótlólagos jövedelemhez juthatnak a hazai gazdák a Pannonpower 2017-es tüzelőanyag-beszerzési kampányának köszönhetően. A pécsi erőmű elsősorban a térségbeli gazdáktól szerzi be szalmatüzelésű blokkjához szükséges lágyszárú tüzelőanyagot, amely így kiegészítő bevételi forráslehetőséget biztosít a…

Kétszázezer tonna mezőgazdasági melléktermék felvásárlását tervezi idén is a pécsi erőművet üzemeltető Pannonpower - közölte a Veolia Energia Magyarország csoporthoz tartozó vállalat hétfőn az MTI-vel. A cég ebben az évben is többségében a térség agrárvállalkozóitól szerzi be a Pécsen működő biomassza-tüzelésű erőmű működtetéséhez…