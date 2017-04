Már 40 éve nem szeretnénk olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogadna tagnak

Player Ma 15:09 Szex +

Negyven éve, azaz 1977. április 20-án mutatták be Woody Allen kultikus filmjét. Hihetetlen, mennyi olyan szöveget adott nekünk, amelyet a mai napig is idézgetünk, és olyanokat is, amiket ha nem is idézgetünk, milliószor újranézve is tudunk rajtuk röhögni.