Az euróövezetben és az unióban is kilőtt az építőipar termelése februárban.

Trademagazin Ma 10:30 Gazdaság +

Februárban a bruttó és a nettó átlagkereset 10,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a januári 10 százalékos emelkedés után – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A The post KSH: tovább gyorsult a keresetek emelkedése appeared first on Trade magazin.