Előrehozott választások lesznek Nagy-Britanniában

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak június 8-án Nagy-Britanniában – jelentette be kedden Theresa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le.

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak június 8-án Nagy-Britanniában - jelentette be kedden Theresa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le.

A döntést a brexittel kapcsolatos feladatokkal, a szükséges nemzeti konszenzussal magyarázta a konzervatív miniszterelnök, Theresa May. A valódi ok az lehet, hogy a Jeremy Corbin vezette Munkáspárt támogatottsága óriásit esett az elmúlt hónapokban.

GazdaságPortál Ma 12:47 Gazdaság +

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak június 8-án Nagy-Britanniában – jelentette be kedden Theresa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le. Theresa May teljesen váratlanul jelentette be a választások kiírásának tervét. A brit kormányfő, aki tavaly nyáron vette át a miniszterelnöki tisztséget…