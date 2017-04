Ferenc pápa áldást mondott a világra, és elítélte a buszkonvoj elleni aleppói merényletet

Ferenc pápa elítélte, gyalázatos tettnek nevezte húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetében azt az előző napi merényletet, amelyben több mint száz ember meghalt a szíriai Aleppónál.

Sok súlyos sebesült ugyanis a támadást követően belehalt sérüléseibe. Félő, hogy az áldozatok végső száma még ennél is több lesz - tette hozzá az OSDH. A lázadók kezén lévő övezetekben tevékenykedő - fehérsisakosok néven is ismert - mentőszervezet már szombaton arról számolt be önkénteseire hivatkozva, hogy legalább 100 holttestet…