Elindult az Élet menete

Ma délután tartják a holokauszt tragédiájára emlékező Élet Menetét, a fővárosi rendezvény miatt több helyen is változik a közlekedési rend. Lezárják a pesti rakpartot, de a 2-es villamos is csak szakaszosan fog közlekedni, és néhány buszjárat útvonala is változik. A felvonulás várhatóan 17 óráig tart, összeszedtük, mivel kell számolni ez alatt.