Az OTP a legjobb európai bankrészvény: árfolyama a válság előtti szint került

Ma tartja éves közgyűlését az OTP Bank. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató rendkívül jó 2016-os évről számolt be, amikor is a bank végleg maga mögött hagyta nemcsak a 2008-as válságot, de az orosz-ukrán válságot is. A részvényárfolyam az égben, az OTP szinte a legmagasabbra értékelt bank lett Európában.