"Unfair előny" - Rétvári Bence vágatlanul a CEU-ügyről

ATV Tegnap 11:19 Belföld +

A múlt héten az Országgyűlés elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, amelynek értelmében ezentúl külföldi egyetemek csak úgy működhetnek Magyarországon, ha azt államközi egyezmény hitelesíti, illetve azt is kötelezővé teszik, hogy az intézménynek az anyaországban is legyen működő kampusza. Magyarországon és külföldön is kiverte a…