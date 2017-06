Az elmúlt években jó idő volt a búzának, most kevésbé, de így is csökkennek az árak.

Rendkívül ingerülten reagált Berlin, Bécs és Moszkva az új amerikai szankciókra, amelyek az Északi Áramlat II. gázvezeték projektet is célba veszik. A vezetéket a Gazprom építi, amely a Kreml kinyújtott karjaként geopolitikai súlyt ad a…

A jövőben a vásárló tényleg azt kapja, amiért fizet, ugyanakkor az eddig megszokott kenyerek íze is más, markánsabb lesz.

Az év végéig 300 embert bocsátanak el a Time magazint is kiadó amerikai Time Inc. sajtóvállalattól. A lépést anyagi okokkal indokolták, a társaság a múlt év végén közel 7500 főt foglalkoztatott.

Nagy osztalékemelési hullám jöhet az amerikai bankrendszerben, a Goldman Sachs szerint körülbelül egy tucat amerikai bank fizethet a nyereségénél is nagyobb osztalékot. A Financial Times által idézett elemzés szerint a Fed által…

Az már napokkal ezelőtt kiderült, hogy hosszú huzavona után végre tőzsdére megy a Waberer's, a cég most közzétette kibocsátási prospektusát, amelyből többek között kiderült, hogy 5 100 és 6 300 forint között adnának el részvényeket....

Tőzsdére megy a Netpincér anyavállalata, a Delivery Hero. Már a kibocsátás részleteit is tudni, hogy hány darab részvényt adnának el a tulajdonosok, hogy hány darab új részvényt bocsátanának ki, milyen áron és hogy mikor kezdődhet...

Több mint 150 diák 16 ezer sor programkódot írt a Telekom Kihívására – A programozói játék már nyilvánosan is elérhető a Legyél Te is Informatikus honlapján.

A Fed múlt szerdai üzenetei hatására csütörtökön látott dollárerősödés már péntekre kifulladt, ma reggel pedig újra kicsit gyengült a dollár, amiben a francia választási eredményeknek is szerepe van. Emmanuel Macronék…

Dél-Korea is kivezeti a nukleáris energiát energiamixéből; az ország leállítja az új atomerőművek építését célzó programot, és a már működő erőművek élettartamát sem fogja meghosszabbítani - jelentette be Mun Dzsae In, Dél-Korea...