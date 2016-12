Új járat indul Budapestről Londonba

Minden irányból megközelíthető lesz a brit főváros, miután 2017 májusától újabb repülőtér, ezúttal London Southend (SEN) is megjelenik a kínálatban a brit Flybe légitársaság révén. Gyakorlatilag minden irányból megközelíthető lesz a brit főváros, miután 2017 májusától újabb repülőtér, ezúttal London Southend (SEN) is megjelenik a kínálatban a brit Flybe légitársaság révén. London népszerűsége töretlen, csak idén másfél millióan utaznak ezen az útvonalon repülővel. A Flybe várhatóan brazil gyártmányú Embraer E195 típusú repülőgépekkel száll be a London-Budapest útvonalra heti három járattal, délutáni időpontokkal - tájékoztatott a Budapest Airport közleményben.