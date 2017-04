Gyakorlatilag kisebb forradalom kell ahhoz Magyarországon, hogy végre a nők is egyenlő elbánásban részesüljenek a versenyszférában, és a jövőben legalább olyan tisztelet és megbecsülés övezze őket vezető szerepekben, mint most a…

Az inaktívak, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók a magyar munkaerőpiac legfőbb tartalékai, számuk meghaladhatja a 300-400 ezret is - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős…

Teljesítette első útját Németországban egy elektromos repülő autó, amely azt ígéri, nemcsak gyorsabbá, hanem olcsóbbá is teszi az utazást - számol be a Telegraph. A sugárhajtású járművet egy Lilium nevű vállalat rakta össze...

A vasárnapi francia választások előtt a francia tőzsde gyengélkedett, de Európában azért voltak pozitív teljesítményű indexek is. Az amerikai indexek szerény mínuszban vannak. A magyar papírok összességében stagnáltak, de a…

A beérkezett idegenforgalmi adókból idén is szálláshely-fejlesztési célokra lehetett pályázni Hévízen, az önkormányzat 16 millió forintot biztosított erre a célra, a támogatás mértéke 100 százalékos – közölte a Hévíz TDM Egyesület.

Miközben egyre több aggályos hang szól arról, hogy a harmadik világháború felé sodródik a világ, az Egyesült Államok pedig egyre durvább fegyvereket vet be a terrorizmus elleni harcban, a védelmi vállalatok részvényeinek tulajdonosai...

Forradalmi lépés merült fel a Nemzetgazdasági Minisztériumban az adóadminisztráció területén. A javaslat szerint a magánszemélyekhez hasonlóan a cégek esetében is az adóhatóság készítené el az adóbevallásokat. A Portfolio…

Már a Paks II projekt egyes adatai is megtalálhatók abban a logisztikai és a beruházás lebonyolítását segítő szoftverben, amellyel a világ legmodernebb atomerőművi létesítménye, a novovoronyezsi 6-os blokk is felépült. A program…

Az uniós országokból érkező hallgatók a 2018-19-es tanévben is jogosultak lesznek valamennyi támogatásra az angliai egyetemeken – ezt a londoni kormány erősítette meg.

Az FHB Jelzálogbankban vett részesedést a Konzum, és tovább is terjeszkedhet a pénzügyi piacon.

Jókor jött a mezőgazdaságnak, és így a gyümölcsösöknek is az elmúlt két napban lehullott csapadék a FruitVeb elnöke szerint. Ugyan a hideg nem hiányzott, de az aszály összességében sokkal komolyabb károkat okoz, mivel a szabályozás…

Megszereztük azt a levelet, amelyet Száraz István, az Origót működtető New Wave Media tulajdonosa küldött a vállalat dolgozóinak, és amelyben egyebek mellett új motivációs megoldások bevezetését ígéri.

A Marks & Spencer ruházati lánc novemberben jelentette be, hogy nyolc országban, köztük Magyarországon is beszünteti tevékenységét. nyilvánosságra hozták, mikor zárják be egyes budapesti boltjaikat. A Váci utcai…